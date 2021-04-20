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Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz ilave aşı daha

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) bugün 40 bin doz ilave aşı gönderildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla KKTC'ye göndermiş olduğumuz 100 bin doz aşıya ilave bugün de 40 bin doz yeni aşı gönderdik. Her alanda olduğu gibi koronavirüs ile mücadelesinde de kardeş KKTC halkının daima yanındayız, bir ve beraberiz" dedi. 

Etiketler kktc aşı koronavirüs aşısı fuat oktay Türkiye
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