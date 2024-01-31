Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun nüfus verilerine göre her gün yeni bir adli vakanın yaşandığı ve artık adı "İstanbul'un suç ilçesi" olarak anılan İstanbul'un Esenyurt ilçesinin tam 57 ili geride bırakarak Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu.
Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. TÜİK nüfus sayımı verilerine göre Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri de belli oldu.
İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, özellikle İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak öne çıktı ve 57 ili nüfus bazında geride bıraktı.
Ankara'nın Çankaya nüfusu 949.265, Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişiyle 3'üncü sırada yer alırken, 936 bin 351 kişiyle Antep'in Şahinbey ilçesi oldu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi 884 bin 451, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 839 bin 553, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 805 bin 930, Adana'nın Seyhan ilçesi 792 bin 536,
İstanbul'un Bağcılar ilçesi 744 bin 351 ve Pendik ilçesi 741 bin 895 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık diğer ilçeleri olarak sıralandı.
Böylelikle en kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in ikişer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer aldı.
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri listesi şöyle:
İstanbul Pendik nüfusu : 741 bin 895
İstanbul Bağcılar nüfusu : 744 bin 351
Adana Seyhan nüfusu : 792 bin 536
İstanbul Küçükçekmece nüfusu : 805 bin 930
Gaziantep Şehitkamil nüfusu : 839 bin 553
Bursa Osmangazi nüfusu : 884 bin 451
Gaziantep Şahinbey nüfusu : 936 bin 351
Ankara Keçiören nüfusu : 942 bin 884
Ankara Çankaya nüfusu : 949 bin 265
Ankara Yenimahalle nüfusu : 704 bin 652
Konya Selçuklu nüfusu : 690 bin 667
Ankara Mamak nüfusu : 687 bin 535
Ankara Etimesgut nüfusu : 614 bin 891
Ankara Sincan nüfusu : 572 bin 609
Kahramanmaraş Onikişubat nüfusu : 453 bin 730
Diyarbakır Kayapınar nüfusu : 419 bin 513
Ankara Altındağ nüfusu : 413 bin 994
Diyarbakır Bağlar nüfusu : 406 bin 471
Adana Yüreğir nüfusu : 404 bin 726
Adana Çukurova nüfusu : 389 bin 175
Konya Karatay nüfusu : 370 bin 927
Konya Meram nüfusu : 348 bin 325
Aydın Efeler nüfusu 303 bin 772
Mardin Kızıltepe nüfusu : 267 bin 151
Manisa Yunusemre nüfusu 266 bin 514
Ordu Altınordu nüfusu 235 bin 096
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu nüfusu : 226 bin 409
Diyarbakır Yenişehir nüfusu 219 bin 759
Muğla Bodrum nüfusu 192 bin 964
Mardin Artuklu nüfusu 189 bin 769
Balıkesir Karesi nüfusu 187 bin 362
Balıkesir Altıeylül nüfusu 183 bin 736
Muğla Fethiye nüfusu 177 bin 702
Manisa Akhisar nüfusu 177 bin 419
Manisa Turgutlu nüfusu 175 bin 401
Balıkesir Edremit nüfusu 167 bin 901
Manisa Şehzadeler nüfusu 167 bin 227
Manisa Salihli nüfusu 165 bin 113
Balıkesir Bandırma nüfusu 164 bin 965
Aydın Nazilli nüfusu 162 bin 737
Şırnak Cizre nüfusu 159 bin 754
Kırklareli Lüleburgaz nüfusu 153 bin 903
Konya Ereğli nüfusu 150 bin 978
Muğla Milas nüfusu 147 bin 416
Şırnak Silopi nüfusu 144 bin 830
Kahramanmaraş Elbistan nüfusu 141 bin 307
Diyarbakır Ergani nüfusu 136 bin 099
Ordu Ünye nüfusu 132 bin 432
Aydın Kuşadası nüfusu 130 bin 835
Adıyaman Kahta nüfusu 128 bin 961
Ordu Fatsa nüfusu 126 bin 775
Aydın Söke nüfusu 123 bin 301
Muğla Menteşe nüfusu 120 bin 627
Mardin Midyat nüfusu 120 bin 069
Diyarbakır Bismil nüfusu 118 bin 698
Hakkari Yüksekova nüfusu 117 bin 739
Mardin Nusaybin nüfusu 115 bin 586
Manisa Soma nüfusu 111 bin 789
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