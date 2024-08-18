Türkiye'nin gururu Kara Atmaca en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi

ROKETSAN'ın ürettiği Türkiye'nin yerli karadan karaya seyir füzesi, Kara Atmaca, şimdiye kadarki en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu yaparak hedefi 12'den vurdu.

ROKETSAN tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi silah sistemi 'Kara Atmaca', en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek hedefini başarıyla vurdu.

ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kara Atmaca'nın uzun menzil uçtuğu belirtilerek, "Kara Atmaca, Atmaca UM atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" denildi. (DHA)

DHA