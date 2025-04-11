Türkiye'nin tatil cennetinde ormanlara giriş yasağı

Orman yangını riski yüksek bölgelerden biri olan Muğla'da 1 Mayıs - 30 Kasım tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklandı.

Muğla’da, 2025 yılı orman yangınlarıyla mücadele hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2024 yılında yaşanan yangınlar değerlendirilirken, 2025 yılı için alınacak önlemler ve koordinasyon çalışmaları masaya yatırıldı. Orman yangınlarıyla mücadelede görev alacak personel, araç-gereç durumu, hava unsurları, gönüllü ekiplerin katkısı ve yangına ilk müdahale süreleri gibi konular detaylı şekilde ele alındı.



Ayrıca, yangın öncesi, yangın esnası ve yangın sonrası yapılması gereken iş ve işlemler, orman yangınlarıyla mücadelede etkinliği artırılması ile mevcut önlemlere ek önlemlerin ve stratejilerin geliştirilmesi konuları istişare edildi.



Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, personel ve ekipman durumu, erken uyarı ve ihbar sistemleri, eğitim ve farkındalık çalışmaları, koruyucu önlemler ile yangına ilk müdahale ve sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.





Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, toplantıda yaptığı konuşmada, ormanların aynı zamanda yaşamın, biyoçeşitliliğin ve doğal dengenin vazgeçilmez parçası olduğuna dikkat çekti. Muğla’nın zengin orman varlığına sahip olduğunu belirten Vali Akbıyık, "Bu zenginlik büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Milli servetimiz ormanlarımızı korumak, muhtemel yangınlara karşı hazırlıklı olmak, iş birliği içerisinde hareket etmek ve vatandaşlarımızın duyarlılığı hayati önem taşıyor" dedi.



Geçmiş yıllarda yaşanan orman yangınlarıyla mücadelede devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini belirten Vali Akbıyık, tüm kurumlar, kolluk birimleri, yerel yönetimler, gönüllüler, özel sektör ve vatandaşların seferberlik ruhuyla topyekûn hareket ederek bu mücadeleye büyük destek verdiğini ifade etti.

Toplantıda, yangına hassas bölgelerin haritalandırılması, erken uyarı sistemleri, izleme teknolojilerinin kullanımı, orman köylerinde bilinçlendirme çalışmaları gibi kurumlar tarafından yapılacak çalışmaların yanı sıra; vatandaşları da yakından ilgilendiren bir dizi yeni kararlar alındı.



Buna göre; orman içi ve kenarındaki tarlalarda anız, bağ, bahçe ve zeytinliklerde ot, çalı vb. yakmanın yasak olduğu belirtildi. Bu konuda çiftçilerin eğitilmesi, kritik yerlerde, ormana bitişik hububat tarlalarında hasadı müteakip yanıcı maddelerden arındırılmış 10 metrelik mineral toprağın açığa çıkarıldığı koruyucu şeritler oluşturulacak. Bu uygulama Kaymakamlıklar ve Tarım Müdürlükleri tarafından takip edilecek.





Zeytinliklerde hasat sonrası anız yakılmaması ve teknik olarak toprak işlemesi mümkün olan zeytinliklerin altlarının sürülmesi için mahalle halkına eğitimler verilecek. Kırsalda biçer-döver gibi tarım araçlarıyla çalışanların, yanlarında en az 2 tonluk su tankeri ve 2 adet 6 kg’lık yangın söndürücü bulundurmaları zorunlu olacak.



Yaz aylarında il dışından gelen arıcı ve çobanların kimlik tespiti muhtarlar, jandarma ve ilgili kurumlar tarafından yapılacak, bu kişilere yangın eğitimi verilecek. Ayrıca yanlarında en az 6 kg’lık 2 adet yangın söndürme tüpü bulundurmaları sağlanacak. Yangın riski yüksek bölgelerde, 1 Mayıs-30 Kasım 2025 tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklanacak. Temmuz ve Ağustos aylarında kolluk kuvvetleri, orman yollarında devriye faaliyetlerini artıracak. Arazöz ve su tankerlerinin geçişini engelleyecek şekilde araç parkına izin verilmeyecek. Caydırıcı devriye hizmetleri Temmuz, Ağustos aylarında daha yoğun olarak yapılacaktır.



Yangın sezonu boyunca, Bodrum İlçesi-Güvercinlik-Torba-Gölköy yol güzergâhı, Bodrum Kızılağaç-Çiftlik Beldesi-Pinarlıbelen yol güzergâhı, Milas Selimiye-Kazıklıbucak-Gürçamlar-Kıyıkışlacık yol güzergâhı, Yatağan-Kavaklıdere yol güzergâhı, Ula Akyaka-Akbük koyu yol güzergâhı, Marmaris Çamlı-Taşhan-Ovacık-Karacasöğüt yol güzergâhı, Marmaris İçmeler-Hisarönü-Orhaniye-Bayır-Turunç yol güzergâhı, Marmaris Adaköy-Yalancıboğaz-Aksaz yol güzergâhı, Köyceğiz Sultaniye-Ekincik-Büyükkaraağaç yol güzergâhı, Fethiye Göcek-İnlice-Yanıklar Mahallesi yol güzergâhı, Fethiye Ovacık-Hisarönü-Kayaköy mahallesi yol güzergâhı ve Fethiye Aksazlar-Samanlık koyu yol güzergâhında devriye görevi yürütülecek.



Orman köyleri ve turizm bölgelerinde havai fişek, paraşütlü dilek feneri gibi yangın riski oluşturan eğlence araçlarının kullanılmasına karşı mahalli idarelerce önlem alınacak.