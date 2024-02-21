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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ile BM Daimi Temsilciliğine atama

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ile BM Daimi Temsilciliğine atama
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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne Sedat Önal, New York'taki BM Daimi Temsilciliği'ne Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız atandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne, görev süresi dolan Hasan Murat Mercan'ın yerine BM Daimi Temsilcisi olan Sedat Önal getirildi.

Önal'dan boşalan BM Daimi Temsilciği görevine de Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız atandı.

Hasan Murat Mercan, 15 Mart 2021’de Türkiye’nin ABD Büyükelçiliği görevine atanmıştı. Mercan, 12 Ocak’ta yaş haddinden dolayı emekli oldu.

 SEDAT ÖNAL KİMDİR?

Sedat Önal 11 Ağustos 1963'te Kayseri'de doğdu. Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitirmiş ve 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenen Önal, 2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı, 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atanan Önal, Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti'ne de başkanlık etti.

6 Ağustos 2018 tarihinden bu yana Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Önal, 4 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak atandı.

Önal bugün alınan kararla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine atandı.

AHMET YILDIZ KİMDİR?

Ahmet Yıldız, 23 Ocak 1964 yılında dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

1989 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda görevler üstlenmiştir.

2000-2002 ve 2005-2006 yıllarında Şam Büyükelçiliği'nde birinci müsteşar, 2004-2005 yıllarında Riyad Büyükelçiliği'nde birinci müsteşar olarak görev yapmıştır.

2006-2008 yılları arasında ise Cidde Başkonsolosluğu görevini ifa etmiştir.

2008-2009 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Irak Dairesi Başkanı ve 2009-2011 yıllarında da Musul Başkonsolosu olmuştur.

Yıldız bugün alınan kararla BM Daimi Temsilciliği'ne atandı.

Etiketler Washington bm elçilik
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