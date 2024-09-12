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Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı'na yılın ilk karı düştü

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Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, yılın ilk kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar yağışının ardından dağın zirvesi adeta kış mevsiminin habercisi oldu.

5 bin 137 rakımla Türkiye'nin en yüksek dağı olarak bilinen Ağrı Dağı'na yaz mevsiminin ardından ilk kar bugün sabah saatlerinde düştü. Sezonu erken açan Ağrı Dağı Eylül ayının ilk haftalarından beyaz örtü altına girdi. 

TÜRKİYE'NİN ZİRVESİ SEZONUN İLK KARINI ALDI

İki gündür Iğdır’da etkili olan sağanak yağışların ardından bulutların çekilmesiyle Ağrı Dağı'nda  yaz mevsiminden sonra ilk kar görüldü. 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, karla beyaza büründü. Kar yağışının ardından dağın zirvesi adeta kış mevsiminin habercisi oldu.

Bu manzara, bölgedeki hava şartlarının hızla değiştiğini ve kışın yaklaştığını gözler önüne serdi. Iğdır şehir merkezinde de hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü görüldü.

İHA

Etiketler ağrı dağı Iğdır Kar yağışı yılın ilk karı
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