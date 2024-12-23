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Turuncu kod uyarısı yapılan 1 ilde eğitime ara verildi

Turuncu kod uyarısı yapılan 1 ilde eğitime ara verildi
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, turuncu kod ile uyarılan Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı üzerine AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezinde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Vali Şahin, Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime salı günü itibarıyla 1 gün ara verildiğini belirtti.

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Etiketler antalya eğitime ara okullar tatil edildi
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