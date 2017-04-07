Tutkal kazanına düşen 2 işçi kurtarıldı

Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde bir kereste fabrikasında tutkal kazanına düşerek mahsur kalan 2 işçi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinde, Sapanca'da bir kereste fabrikasında çalışan 2 işçi tutkal kazanının üzerinde çalışırken bir anda içerisinde bir miktar tutkal bulunan kazana düştü.

Tutkal kazanı içerisindeki işçileri arkadaşları çıkartamayınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bilgi verildi. Fabrikaya gelen afad ekibi 6 metre derinliğindeki kazanın içindeki 2 işçiyi halatlarla yukarı çıkardı. 112 Acil ekibi işçilere müdahalede bulundu. Yaralanan 2 işçi Sakarya eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.