Tutuklanan müteahhit sayısı açıklandı

Depremlerde yıkılan binalarla ilgili kusuru bulunan 768 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 166'sı müteahhit 237 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin cumhuriyet savcıları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 768 şüpheliden adliyeye sevk edilen 237’si tutuklandı.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalardan ceza soruşturmasına konu olanların tamamıyla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmalar sonucu belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla KOM Başkanlığı koordinasyonundaki çalışmalar sürüyor.

Bugüne kadar söz konusu soruşturmalarda kimlik tespitleri yapılan 768 şüpheli gözaltına alındı. KOM birimleri tarafından işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 166’sı müteahhit 237 şüpheli tutuklandı.

Enkazlardan alınan numunelerle ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda çalışmaların çok yönlü olarak yürütüldüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.