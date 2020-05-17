Twitter'da 'tecavüz listesi' hazırlayan ismin kim olduğu ortaya çıktı!

Gazeteci Nevşin Mengü, geçtiğimiz gün sosyal medyada kendisi, Berna Laçin, Feyza Altun ve Canan Kaftancıoğlu'na yönelik skandal paylaşımların ekran görüntüsünü paylaşarak ifşa etmişti.

Daha sonra Canan Kaftancıoğlu da benzer paylaşımların ekran görüntülerini alarak duruma tepki göstermişti.

Feyza Altun'un paylaşımına göre Twitter'da "Herkes yazmış. Darbeye yeltenirlerse Nevşin benim, Berna benim, Feyza Altun benim. Cananı ben almam aklınızdan bile geçirmeyin. Şimdiden söyliim.." ifadelerini kullanan Elmerubaba isimli sosyal medya kullanıcısının kim olduğu ortaya çıktı.

FEYZA ALTUN AÇIKLADI

Feyza Altun'un iddiasına göre bu kullanıcının adının Kadir Gözoğlu olduğu ve İzmit Kadıköy Mahallesinde Hayırseverler Camii Dernek Başkanı olduğu öğrenildi.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tecavüz listesi yayınlayan Kadir Gözoğlu’nun İzmit Kadıköy Mahallesinde Hayırseverler Camii Dernek Başkanı olduğunu öğrendim. CAMİ DERNEK BAŞKANI. CAMİ!"