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  3. 06 Kasım 2020 21:58

Twitter'dan duyurdu! Bakan Koca'dan kritik ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece devlet hastanerlerine ziyarette bulundu.

Twitter'dan duyurdu! Bakan Koca'dan kritik ziyaret
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece devlet hastanelerini ziyaret ettiğini belirterek, "Bu üç hastane, hasta sayılarımızın arttığı İstanbul'da salgına karşı verilen savaşın önemli merkezlerinden. Yaptığımız toplantılarda, yatak kapasitelerini, hasta yüküne karşı yapılması gerekenleri ele aldık." ifadelerini kullandı.

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