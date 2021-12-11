Üç kez görevden uzaklaştıran profesöre bir şok daha

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk'in maaşının yarısı, basına demeç verdiği gerekçesiyle kesildi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından daha önce üç kez görevden uzaklaştırılan Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk'e bu kez de basına demeç verdiği gerekçesiyle maaş kesme cezası verildi. Prof.Dr. Çelenk'in ceza karşısındaki yorumu, "Önümüzdeki günlerde sahneye koyacağım Haldun Taner’in ‘Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım’ oyunuyla meşgulüm" şeklinde oldu.

ÜÇ KEZ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

2019 yılında DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi binasının taşınması sürecine itiraz eden Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk hakkında o dönem disiplin soruşturması açılmıştı. 'Kademe ilerleme cezası' da verilen Profesör Çelenk, 'Görülen lüzum üzerine' üç kez görevden uzaklaştırıldı. Çelenk'in fakülte yönetiminin kararlarına karşı açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

BU KEZ DE MAAŞ KESME CEZASI

Dava süreci devam ederken Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Disiplin Kurulu, 6 Aralık 2021'de soruşturma dosyasını yeniden açarak Çelenk'e 'maaşında kesinti cezası' verdi. Kademe ilerleme cezası yeniden verilen Çelenk'e devam eden disiplin soruşturmaları nedeniyle cezanın brüt aylığın yarısının kesilmesi olarak uygulanacağı bildirildi. Çelenk'e tebliğ edilen kararda ceza ve gerekçesi şu yazı ile bildirildi:

'SOSYAL MEDYA VE BASINDA ÜNİVERSİTENİN ALEYHİNE PAYLAŞIMLAR...'

"Sosyal medya ve yazılı basında üniversitemiz aleyhine kamuoyu oluşturmak suretiyle üniversitenin itibarını zedelemeye, yetkili kişilerce verilen teknik raporun güvenliğini zedelemeye, idarenin haklı ve hukuki gerekçelerle kamu güvenliği bakımından zorunlu olarak aldığı taşınma kararını uygulamayı zorlaştırmaya, öğrencileri taşınmaya engel olacak davranışlarda bulunmaya ve eylem yapmaya teşvik etmeye, öğrencilerin can güvenliğini de kapsayan akademisyen sorumluluğundan uzak davranmaya yönelik davranışlarda bulunmak. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/b-4 maddesinin e bendinde düzenlenen "Basın-Yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı açıklamada ve haksız isnatta bulunmak veya rızaları olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak" maddesi gereğince "Bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası verilmesine karar verilirken, devam eden soruşturmaları nedeniyle cezanın ‘brüt aylığının 1/2'si oranında aylıktan para kesme cezası’ olarak uygulanmasına karar verildi."

'GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM' OYUNUYLA MEŞGULÜM'

Kararın ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan Semih Çelenk, Haldun Taner’in 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' oyunuyla meşgul olduğunu söyledi. Çelenk, şöyle konuştu:

"Konu ile ilgili görüş bildirmek istemiyorum. Bu olay dördü sonuçlanan dördü de süren sekiz davaya konu oldu. Adalete intikal etmiş bir konu hakkında yorum yapmak istemem. İşimle ilgilenmek istiyorum. Ben şimdi önümüzdeki günlerde sahneye koyacağım Haldun Taner’in 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' oyunuyla meşgulüm. Oyunda Efruz ile Vicdani’ye Hoca’nın söylediği bir laf var. Diyor ki ‘Düşünen kafalara zararlı fikirler üşüşür. Büyüklerimiz her şeyi bizden iyi düşünür.’ Haldun Bey’i rahmetle anıyorum."