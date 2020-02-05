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  3. 05 Şubat 2020 21:31

Uçak kazasına giden ekipler kaza yaptı: Yaralı polisler var

İzmir-İstanbul seferini yapan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasının ardından olay yerine giden özel harekat polisleri kaza yaptı. 5 özel harekat polisi yaralandı.

Uçak kazasına giden ekipler kaza yaptı: Yaralı polisler var
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İzmir-İstanbul seferini yapan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı. Kazada 5 özel harekat polisinin yaralandığı öğrenildi.
 
Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. 3'e bölünen uçağın bulunduğu bölgeye gitmeye çalışan özel harekat polislerini taşıyan araç kaza yaptı.

5 ÖZEL HAREKAT POLİSİ YARALANDI

Havalimanı içinde gerçekleşen kazada 5 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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