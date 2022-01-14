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Ucuz ekmek satan fırının şoförünü vurdular

Ucuz ekmek satan fırının şoförünü vurdular

Kocaeli'de bakkallara ucuz ekmek satan fırının şoförü ekmek dağıtırken, "Kaça satıyorsun ulan?" diyen kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Olay, sabah saatlerinde, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Bir fırında çalışan Zühtü A., bakkala ekmek getirdiği sırada 2 kişi yanına geldi. "Ekmeği kaça satıyorsun ulan?" diye soran kişi tabancasını çıkarıp Zühtü A.'ı sol bacağından vurup kaçtı. Kendi imkanlarıyla yaklaşık 500 metre ilerideki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Zühtü A., tedaviye alındı.

Bakkallara daha uyguna ekmek veren fırının yetkilileri, olayın, ucuz ekmek sattıkları için rakipleri tarafından gözdağı verilmek istenmesinden kaynaklandığını ileri sürdü. Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Etiketler ucuz ekmek silah vuruldu fırın ucuza ekmek
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