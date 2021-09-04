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Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi saha çalışmalarına başladı

Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi saha çalışmalarına başladı

İstanbul Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi saha çalışmalarına başladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prf. Dr.  Ümit Özdağ, başkan yardımcıları ve Ankara İl yönetimiyle birlikte , Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Sn. Hüseyin Taklacı ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Mobilya sektörünün sorunlarını dinleyen ve bölge esnafını da ziyaret eden  Zafer Partisi Genel Başkanı  Prf.  Dr. Sn. Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet , KOBİ Esnaf ve Sanatkarların yaşadığı sektör sorunlarına çözüm önerilerini sundu.

 

Etiketler Ümit Özdağ zafer partisi yeni parti
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