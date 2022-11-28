Ünlü anketçi masadaki 2023 seçim tarihini açıkladı

Türkiye 2023 seçimleri için geri sayıma geçmişken bir dönem AK Parti'nin de kamuoyu araştırmalarını yapan MAK Danışmanlık firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat seçimin yapılacağı tarihi açıkladı.

2023 yılında yapılacak YKS sınavı tarihinin 17-18 Haziran olarak açıklanması ve seçimlerin normal takvime göre 18 Haziran 2023'te yapılacak olması akıllara "Erken seçim mi var?" sorusunu getirmişti.

ÖSYM, önümüzdeki yıl yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihini açıkladı. Takvime göre sınav 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. Ancak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin de bu tarihte yapılacağı için herkesin aklına "Erken seçim mi var?" sorusu geldi.

Anayasa'nın 101. maddesinin yer alan ikinci fıkrasında "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" ifadesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 ve 2018'de 2 defa Cumhurbaşkanı seçildiği için üçüncü defa aday olamayacağı ortadayken bu sınav tarihi değişikliği tartışmaların daha da büyümesine yol açtı.

Konuyla ilgili tartışmalar büyürken bir açıklama da bir dönem AK Parti'nin de kamuoyu araştırmalarını yapan MAK Danışmanlık firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'tan geldi.

Kulat’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle: “Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçim 18 Haziran 2023 Tarihinde (zamanında) yapılacak.”

Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da baskın seçim olacağını iddia ederek seçimlerin mart ayında yapılacağını söylemişti.