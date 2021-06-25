Ünlü avukat Feyza Altun uğradığı cinsel istismarı ifşa etti

Ünlü Avukat Feyza Altun, 7 yaşından 12 yaşına kadar, N.Ç. isimli akrabası tarafından istismara uğradığını açıkladı. "Sen benim abimdin" diyen Altun'un paylaşımları sosyal medyayı salladı.

Avukat Feyza Altun, 7 yaşından 12 yaşına kadar bir akrabası tarafından istismara uğradığını açıkladı.

Yaşadığı olayları anlatmanın kolay olmadığını söyleyen ünlü avukat, başından geçen olayları akrabalarına anlattığını ancak kimsenin bir şey yapmadığını belirtti.

Akrabasıyla davalık olduğunu söyleyen Altun, ses kaydı yayınlayacağını ve kendisini dinlemeyen akrabalarına bu kaydı ulaştıracağını yazdı.

İşte Feyza Altun’un Twitter’dan paylaştığı o satırlar:

“Beni çocukken istismar eden akrabam N.Ç. (Ne zaman adımı açıkça yazacak diye uykuların kaçsın çünkü yazacağım). Ses kaydında itiraf edip “Ben çocuktum (19) cahildim ama sen (7) de beni severdin” dediğinde deliye dönmüştüm. Sonra onun kızkardeşleri ablam dediğim insanlar benim o yaşta ona sarıldığım fotoları bulup dava hazırlığı yapmışlar. Bir tanesi de bilinçli anne takılıyo kızıyla bloglar falan ama bilinçten zerre eser yok. Söylediğimde beni her yerden engellemişti. Onu da konuşacağız. Hani bak sarılıyor, olduysa gönlü vardır gibisinden. Tekrar ediyorum başladığında yediyim, ki sanırım daha öncesi de var hayal meyal bende… 12 yaşımda artık tepki verip ondan kaçıp evimize girmesini anneme yasaklattım ve akrabalarıma anlattım. KİMSE BİR ŞEY YAPMADI.

Bu sene olayı ortaya çıkardığımda (konuşmak hiç de kolay değildi) şey dediler o sene evlendi NÇ; kıskançlığından yaptı. Ben o sıra 11-12 yaşındayım. Tabi g*tümle güldüm ve o savunmayı yapacakları günü bekliyorum. Ses kaydını burada yayınlayacağım. Sadece ne kadar ileri gidip ne kadar saçmalayacaklar onu bekliyorum. Aman sanılmasın unuttum, adli tıp raporunu bekliyorum. Ses kaydında şöyle bi kısım var , konuşma başlıyor asla fiil dile getirilmiyor ben soruyorum: Senin kızına yapsalar ne yapardın? “Çeker vururdum Feyza hala geceleri uyuyamıyorum, çek vur beni Feyza…. Gençtim, cahildim. Sen sanıyor musun ben huzurluyum, yüzyüze görüşelim.”

O ablaları o akrabaları bunları dinleyince ne olacaaaaak göreceğim, bekliyorum. Hepiniz bu yaptıklarınızla rezil olacaksınız. Unutmayın, rehavete kapılmayın. O zaman akrabalarımı da tek tek yazacam kim ne dedi. Sizler de birer çocuk istismarcısısınız.

Bütün bunlar konuşulduğunda başka bir erkek kuzenime itirafta bulundu. Şimdi onu itbarsızlaştırmaya tüm akrabaları ona karşı kışkırtmaya çalışıyor ki konuşursa kimse inanmasın. Ama gerçekleri sen, ben ve itiraf ettiklerin ve ses kaydını dinleyenler biliyor.

Sen de beni severdin dedi. Benim sevgimi sen çok yanlış anlamışsın. Sen benim abimdin.”