Ünlü ekonomistten ''dolar operasyonu'' sinyali: ''Bir gece yarısı...''

Özellikle AK Parti iktidarının para politikasını sert ifadelerle eleştiren para piyasaları uzmanı ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den 17 TL'yi aşan dolar kuru için dikkat çeken bir iddia geldi.

YouTube kanalında döviz kuru ile ilgili yorumda bulunan Selçuk Geçer, "Sayın cumhurbaşkanının ve Sayın Nebati'nin konuşmaları bize gösteriyor ki kuru buralarda tutamayacaklar. Ben, kurun bugünkü 16 liralık seviyesinin taban seviye olduğunu düşünüyorum. Yani 20 aralık öncesindeki 10 lira ile neredeyse eş değer olduğunu düşünüyorum ve önümüzdeki dönemde bu 16 TL'nin 23, 24 liralara, 25 liralara gitmesini bekliyorum" dedi.

Kurdaki ilerleyişin sakin mi yoksa agresif mi olacağına ilişkin konuşan Selçuk Geçer, "Sayın Erdoğan ya da Sayın Bakan veya Merkez Bankası Başkanı'nın söylemleriyle daha da tetiklenirse 15-20 gün içinde 25, 26 lira seviyelerini görürsek anlayın ki yeni bir fon geliyor olabilir" ifadelerini kullandı.

"BİR GECE YARISI OPERASYONU YAPILIR"

Ekonomist Selçuk Geçer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doları 10 liradan 18 liraya kadar çıkarttıktan sonra operasyon yapıp, 12 liraya getirip tekrar 15 liraya çıkardılar. Öyle çok agresif düşüş yapma niyetinde oldukları kanaatinde değilim. 24, 25 liralara çıkar belki 26'ya çıkar agresif şekilde, sonra bir gece yarısı operasyonu yapılır 16, 17 liraya kadar düşürülür. Bunun adını da doları nasıl düşürdük olarak koyarlar. Oysa 16 lira seviyesine kadar yükselmiştir bu. Ben 16 liradan 12 liraya gitsin diye bir operasyon yapacakları kanaatinde değilim. Zaten piyasaların dengeleri darmadağın daha da bozarlar."

"Kanaatim 24,25,26, 27, 30... Bilmiyorum, o seviyelere yükseltip sonra böyle bir şey yapmalarını bekliyor muyum? Bekliyorum. Zamanlama olarak bana göre eylül, ekim, kasım hatta aralık aylarında olacak böyle bir operasyon. Aralık'a kadar döviz yukarıya doğru sürüklenecek, yıl sonuna doğru böyle bir operasyonla 17 seviyelerinde kapatmaya çalışacaklar. Ancak maya tutmaz ise yandık."