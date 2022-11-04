Ünsal Ban ve Sedat Peker'e hapis talebi!

THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban hakkında 14 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ayrıca Sedat Peker hakkında da 10 yıl hapis cezası isteniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkında, eşine ait görüntüleri Sedat Peker’e gönderdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmayı tamamlandı.

Ban hakkında, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’, ‘suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 14 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede Sedat Peker hakkında ise , ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan 10 yıla kadar cezası isteniyor.

Ünsal Ban, boşanma aşamasındaki eşi AK Parti Milletvekili Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlandığı soruşturma kapsamında Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı.

ÜNSAL BAN KİMDİR?

Ban, Ankara’da 1970 yılında doğdu. İlk, orta ve liseyi Ankara'da tamamlayan Ünsal Ban, 1990 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Lisans, 1996 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansman Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans, 1999 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı.

Ban, 2005 yılında Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe/Finansman Anabilim Dalında Doçentlik kadrosuna, 2011 yılında da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde profesörlük kadrosuna atandı.

Ünsal Ban, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.Türkiye Ünsal Ban ismini, AK Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında yeniden duymaya başladı.

Boşanma öncesinde eşine ait bazı video görüntüleri ile ayrıntıya girmeden mesajlar paylaşacağını ima eden Ban, daha sonra bazı demeçler vererek, kendisinde yüklü miktarda para istendiğini, ölüm korkusu yaşadığını iddia etmeye başladı. Ban'ın boşanma davasına yayın yasağı getirilmişti.