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Uşak ve Denizli’de uyuşturucu operasyonu

Uşak ve Denizli’de uyuşturucu operasyonu
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Uşak ve Denizli’de belirlenen adreslere 141 personelin katılımıyla eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 23 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Uşak ve Denizli'de belirlenen adreslere 41 ekip, 141 personelin katılımıyla sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi.

Söz konusu operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

ADRESLERDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde narkotik köpeklerinin de katılımıyla yapılan aramalarda, 18 bin 631 yeşil reçeteye tabi hap, 29 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve eroin, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler Uşak Denizli gözaltı
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