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  3. 14 Aralık 2018 12:23

Uyuşturucudan tutuklanan kişi sayısı açıklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018 yılında gerçekleşen operasyonlarda 21 bin 600 uyuşturucu satıcısının tutuklandığını bildirdi.

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