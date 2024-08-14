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Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç şehit oldu

Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç şehit oldu
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Milli Savuma Bakanlığı, sosyal medyada yaptığı açıklamada Suriye'de görev sırasında rahatsızlanan Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savuma Bakanlığı, sosyal medyada yaptığı açıklama ile acı haberi duyurdu. Suriye'de görev sırasında rahatsızlanan Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç şehit oldu.

Etiketler Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç Hüseyin Karakoç şehit
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