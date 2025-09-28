Uzman isimden Kütahya depremi sonrası tedirgin eden uyarı

Kütahya'nın Simav ilçesindeki 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk değerlendirme geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, ''Bölgede daha büyük deprem supriz olmaz'' uyarısında bulundu.

AFAD verilerine göre saat 12.59’da merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kütahya’nın yanı sıra çevre iller Eskişehir, Uşak, Manisa, Balıkesir, Bursa ve Afyonkarahisar ile İzmir ve İstanbul’dan da hissedildi.

Sarsıntı sırasında ev ve iş yerlerinde bulunan vatandaşlar, paniğe kapılarak açık alanlara çıktı. Bazı vatandaşlar sokaklarda bekleyerek artçı sarsıntılara karşı tedirginlik yaşadı.

Simav merkezli depremin ardından gözler uzmanlara çevrildi.

PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ: DAHA BÜYÜK DEPREM SÜRPRİZ OLMAZ

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bektaş, ''Naşa Fay zonu içerisinde gelişmiştir. UŞAK Fay Bloğu üzerinde 1969-2025 yılları arasında oluşmuş 6 adet M6-7 depremleri depremselliği kuzeye KÜTAHYA Fay Bloğuna taşımıştır. Bölgede daha büyük deprem supriz olmaz." ifadelerini kullandı.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: BÖLGE GERİLME ALTINDA

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya'daki depremi değerlendirdi. Görür sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Yemişli-Simav/Kütahya’da 5,5 deprem oldu. Simav Grabeninde olduğu belirtiliyor. Artçı depremler devam ediyor. Bölge K-G gerilme altında. Anadolu Levhasının batıya doğru kaçışına bağlı. Normal atımlı bir fay. Depremin hangi fayda olduğu, yönleri belirtilmelidir. Geçmiş olsun"

PROF. DR. HASAN SÖZBİLİR: BİRİKEN STRESİN BOŞALMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, AFAD ve uluslararası sismoloji istasyonları tarafından yapılan odak mekanizma çözümlerine göre, depreme neden olan fayın KB-GD uzanımlı ve baskın eğim atımlı normal fay niteliğinde olduğunu söyledi. Depremin odak mekanizma çözümünün 10 Ağustos 2025'te meydana gelen Sındırgı depremi ile aynı özellikler sunduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Fakat depremlerin yerleri ve sismik kaynakları farklı. 10 Ağustos Sındırgı depremi, Simav Fay Zonu'nun en batı ucunda meydana gelmişti. Bugünkü deprem ise Sındırgı depreminin 80 kilometre doğusundaki Yemişli (Simav) taraflarında oldu. Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5.7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.

'BENZER BİR AKTİVİTENİN TEKRAR ETME OLASILIĞI YÜKSEK'

Prof. Dr. Sözbilir, şöyle devam etti:

"Bu bölgede, 2011-2012 yılları arasında küçük ölçekli depremlerin ana şoktan sonra yoğun bir şekilde tekrarlayan deprem fırtınaları şeklinde yaşandığı bilindiğinden, benzer bir aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksek olarak değerlendirilmektedir. Bu depremlerin Simav Fayı'nın tavan bloğundaki küçük ölçekli sintetik faylanmalarla ilişkili olduğu kabul edilebilir. Bu kapsamda, artçı depremlerin belirli bir süre daha deprem fırtınası şeklinde devam edeceği öngörülebilir. Kütahya'nın Simav ilçesi ve Naşa civarı, Batı Anadolu'nun aktif fay hatlarından biri üzerinde yer alıyor. Bölge, özellikle Simav Fayı ve Naşa Fayı olarak bilinen ve geçmişte yıkıcı depremlere neden olan diri fayların etkisi altında deforme olmaya devam ediyor. Bu nedenle hem sismik kaynakların niteliğinin daha iyi anlaşılması ve hem de risk azaltma çalışmalarına öncelik verilmesi konusunda gerekli adımların acilen atılması gerekmektedir."