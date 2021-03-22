Vaka sayısında korkutan artış! İşte son 24 saatin korona tablosu
Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 22 bin 216 kişi daha koronavirüse yakalandı.
Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 215 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı bin 644 oldu, 19 bin 494 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.
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