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Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri belli oldu

Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri belli oldu
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Vakıf üniversiteleri ücretlerine zam yaptı. Bir öğrencinin yıllık eğitim masrafı ortalama 500 bin TL'ye çıktı.

Vakıf üniversiteleri 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ücretleri bir bir açıklanmaya başladı. Öğrenim ücretlerinin açıklanmasıyla YÖK’ün, vakıf üniversitelerine yaptığı “eğitim ücretlerine enflasyon oranının üstünde zam olmaması” uyarısı  unutuldu. Bu üniversiteler, öğrencilere çeşitli oranlarda burs desteği sağlasa da öğrenim ücretleri hayli yüksek.

Üniversitelerin resmi sitelerinden derlediğimiz bilgilere göre, Koç Üniversitesi’nin tıp fakültesi dışındaki lisans programları yıllık 520 bin TL olarak açıklandı. Bahçeşehir Üniversitesi’nde en düşük lisans eğitimi ücreti yıllık 224 bin TL olarak açıklandı. En yüksek öğretim ücreti ise 344 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Medipol Üniversitesi öğretim ücretleri de en düşük 50 bin TL’den başlayıp  275 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Bilkent Üniversitesi’nde ise tüm programlar için eğitim ücretleri yıllık 300 bin TL olarak açıklandı.

Üniversitelerin resmi sitelerinde yer alan bilgiye göre vakıf üniversitelerinin 1 yıllık ücretleri şu şekilde:

Koç Üniversitesi: 520 bin TL
Bezmialem Vakıf Üniversitesi: 360 bin TL
Bilgi Üniversitesi: 347 bin TL
Bahçeşehir Üniversitesi (Diş Hekimliği): 344 bin TL
Bilkent Üniversitesi: 300 bin TL
Medipol Üniversitesi (Diş Hekimliği): 275 bin TL
Antalya Bilim Üniversitesi (Diş Hekimliği): 265 bin TL
Mersin Çağ Üniversitesi: 87 bin 955 TL

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre, geçen yıla göre eğitim ücretlerinde fahiş artışlar ise dikkat çekti. Bir vakıf üniversitesinin 4 yıllık fakültesinde okuyacak öğrencinin, kırtasiye, yol, yemek, kitap ve ders materyalleri giderleri hariç yalnızca eğitim için ortalama iki milyon TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. 

‘KAYNAK ÖZEL OKULLARA’
Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan, “21 yıldır politika, eğitimin piyasalaştırılmasıydı. Yıllardır kamu okullarına, üniversitelere aktarılmayan kamu kaynakları özel okul ve üniversite sahiplerine aktarıldı. Aslolan öğrencilerin kamusal eğitim hakkı değil, özel okul ve özel üniversite sahiplerinin rantı” dedi. 

YÖK: KÂR AMACI GÜTMEYİN
YÖK’ün üniversitelere gönderdiği yazıda, eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde vakıf yükseköğretim kurumlarının kâr amacı güdeme-yeceklerine ilişkin mevzuat düzenlemelerine işaret edilmişti. Yazıda, öğrencilerin talep ve şikâyetlerinin dikkate alınarak bu konuda gerekli özenin gösterilmesi, eğitim ve öğretim ücreti artış sınırının enflasyonun üzerinde olmaması istenmişti. 

Cumhuriyet

Etiketler vakıf üniversiteleri yıllık ücret özel üniversite
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