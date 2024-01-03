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Valilikten yüzde 40'lık zam iddiasına yalanlama

Valilikten yüzde 40'lık zam iddiasına yalanlama
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Gaziantep Valiliği, valilik onayı ile bazı ürünlere zam yapıldığı iddialarını yalanladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı internet sitelerinde "Valilikte Tarife Komisyon Toplantısı yapıldığı ve Valilik onayı ile bazı ürün fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldığına" dair haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62. Maddesi'nde fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır, tarifenin sunulmasından sonra 30 gün içinde (odaların bağlı bulundukları birlik tarafından) onaylanır veya reddedilir. Onaylanan fiyat tarifesi belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya 7 gün içerisinde bildirilir ve yürürlüğe girer. Söz konusu toplantı ilgili odalar arasında 2 Ocak 2024 Salı günü yapılmış ve basına yansıyan karar alınmıştır. Söz konusu zammın Valiliğimizin onayı ile yapıldığına dair haber yorumları gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni fiyat tarifelerinin uygulanmasına yönelik böyle bir usul bulunmamaktadır. Süreç, ilgili kanun gereği devam etmektedir."

Etiketler gaziantep valiliği zam
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