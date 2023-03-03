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Van'da askeri araç devrilmesi sonucu birçok asker yaralandı

Van'da askeri araç devrilmesi sonucu birçok asker yaralandı
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Van’ın Gürpınar ilçesinde askeri aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu birçok asker yaralandı.

Gürpınar-Başkale karayolu üzerindeki 32 Virajlar mevkiinde Başkale’den Van istikametine gitmekte olan 6. Hudut Tugay Komutanlığı'na ait zırhlı araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi.

Aracın devrilmesi sonucu yaralanan askerler, bölgeye gelen ambulanslarla Gürpınar ve Van’daki hastanelere kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Tedavisi devam eden yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler van Gürpınar ilçe
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