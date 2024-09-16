  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Van'da kaçakçılara ağır darbe: 194 kilo 780 gram cıva ele geçirildi

Van'da kaçakçılara ağır darbe: 194 kilo 780 gram cıva ele geçirildi

Van'da kaçakçılara ağır darbe: 194 kilo 780 gram cıva ele geçirildi
Güncelleme:

Van'da düzenlenen operasyonlarda 194 kilo 780 gram saf cıva ele geçirildi. Gözaltına alınan 38 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1-15 Eylül'de 28 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 194 kilo 780 gram saf cıva, kurusıkıdan çevirme tabanca, 168 av tüfeği, 101 tabanca namlusu, 100 tabanca yayı, 50 tabanca gövdesi, tabanca şarjörü, 20 bin 399 paket sigara, 1329 puro, 343 litre akaryakıt, 40 elektronik sigara, 20 elektronik sigara likiti, 32 paket tütün ve 3 kurum kimliği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 38 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Etiketler Van operasyon kaçakçı Van
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Önce Meteoroloji, şimdi de AFAD uyardı: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor Önce Meteoroloji, şimdi de AFAD uyardı: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor Hastanede mide bulandıran olay: Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede mide bulandıran olay: Başhekim, doktora tecavüz etti FED'in faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Uzmanından altın yorumu FED'in faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Uzmanından altın yorumu Miras paylaşımı, tapu işlemleri ve hisseli satışlarda değişiklik Miras paylaşımı, tapu işlemleri ve hisseli satışlarda değişiklik Erdoğan'ın konuşması sırasında protesto Erdoğan'ın konuşması sırasında protesto MG’nin 1000 km üzeri menzilli, şarj edilebilir turbo hibrit yeni SUV'u Türkiye'de satışta MG’nin 1000 km üzeri menzilli, şarj edilebilir turbo hibrit yeni SUV'u Türkiye'de satışta Okulda iğrenç olay: Öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı Okulda iğrenç olay: Öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı Özgür Özel, Bilal Erdoğan'ın neden sahaya indiğini açıkladı: ''İki sebebi vardır...'' Özgür Özel, Bilal Erdoğan'ın neden sahaya indiğini açıkladı: ''İki sebebi vardır...'' TL mevduatına en yüksek faizi veren banka değişti TL mevduatına en yüksek faizi veren banka değişti Borsada büyük vurgun iddiası: ''8 milyon mağdur var'' Borsada büyük vurgun iddiası: ''8 milyon mağdur var''
MHP'de sürpriz istifa MHP'de sürpriz istifa İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı: İşlem yaparken bu tarihe dikkat İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı: İşlem yaparken bu tarihe dikkat Narin cinayetinde 18 dakikalık sır Narin cinayetinde 18 dakikalık sır Böylesi daha önce görülmedi: Van Gölü'nün dibinde yeni keşif Böylesi daha önce görülmedi: Van Gölü'nün dibinde yeni keşif Bu sefer de Konya: 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu Bu sefer de Konya: 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu Spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti Spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti Mars'ta yer altında gizemli yapılar bulundu Mars'ta yer altında gizemli yapılar bulundu 2025'in resmi tatilleri belli oldu: 14 gün izinle, 1,5 ay izin imkanı 2025'in resmi tatilleri belli oldu: 14 gün izinle, 1,5 ay izin imkanı Kabus geri döndü: Yeni Covid-19 varyantı yayılmaya başladı Kabus geri döndü: Yeni Covid-19 varyantı yayılmaya başladı Shakira'ya sahnede iğrenç taciz: Sapığa isyan etti, sahneden indi Shakira'ya sahnede iğrenç taciz: Sapığa isyan etti, sahneden indi