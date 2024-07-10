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Vatan Partisi Muğla İl Başkanı gözaltına alındı

Vatan Partisi Muğla İl Başkanı gözaltına alındı
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Muğla merkezli 3 ilde tefecilere yönelik düzenlenen 'Huzur' operasyonunda aralarında Vatan Partisi Muğla İl Başkanı E. A.'nın da yer aldığı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin yüksek faizle ihtiyaç sahibi vatandaşlar para vererek, gayrimenkullerine el konulduğu bilgisine ulaştı.

VATAN PARTİSİ İL BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah Muğla, İzmir ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Huzur' adı verilen operasyonda, tefeci çetesi lideri olduğu belirlenen A.F.A.'nın (50) yanı sıra Vatan Partisi Muğla İl Başkanı E. A.(41), kuyumcu M.A.G. (53) ile galerici N.İ. (47) gözaltına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda A.F.A.'nın tefecilik yoluyla elde ettiği yüklü miktardaki kazancın, diğer 3 şüpheli üzerinden aklandığına dikkat çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Etiketler Vatan parti  Muğla il
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