Vatandaş ile belediye başkanının asfalt tartışması

İzmir’de Dikili Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Küçük Liman kıyısında basın açıklaması yaptı. Eyleme sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş da ilgi gösterdi. Toplantıya, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de bir grup belediye çalışanıyla birlikte katıldı. Kamuoyu açıklamasını, Tüm-Bel-Sen Dikili Temsilcisi ve platform sözcüsü Gülay Demir yaptı.

“KIYILAR HALKINDIR”

Sözcü'den Oben Ulu'nun haberine göre ilçenin çevre sorunlarının anlatıldığı ve halkın taleplerinin dile getirildiği açıklamada ilk olarak Küçük Liman etrafına çit örülerek yurttaşların girişine kapatılması protesto edildi. Dikili Merkez Su Ürünleri Kooperatifi'nin, Kaymakamlık onayıyla Küçük Liman’ı ve etrafındaki yürüyüş yollarını çit örerek kapatması hakkında “Burada Kıyı Kenar Kanunu ve bizim yasal hakkımız çiğneniyor. Teller, geçişleri engellemek için örülen duvarlar derhal buradan kaldırılmalıdır. Belediyeyi ve devletin ilgili kurumlarını acil olarak gerekeni yapmaya çağırıyoruz” denildi.

“TUVALET DENİZ KENARINA YAPILMASIN”



Açıklamada, “Kıyılara yapılan denizin güzelliklerini engelleyen yapılara karşı duracağız. Muammer Aksoy Parkı'nda, deniz kenarına yapılan tuvaletin kıyıdan uzakta ve daha uygun yere taşınmasını öneriyoruz” ifadelerine yer verildi.

“ASFALT YOL İSTEMİYORUZ”

Ayrıca, Uğur Mumcu Caddesi'ndeki kilit parke taşların kaldırılarak asfalt dökülmesinin ardından, Bahriye Üçok Caddesi'nde de asfalt yol çalışması yapılmak istenmesine tepki gösterildi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki caddede ikamet eden yurttaşlar, yazlık konutların yer aldığı yollarda yapılan asfalt uygulamasının durdurulması için imza kampanyası başlattı ve ilgili kurumlara sunulmak üzere dilekçe hazırladı.

BELEDİYE BAŞKANI KIRGÖZ: BUNA SADECE GÜLÜYORUM



Basın bildirisinin okunmasının ardından Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz meydana çıkarak topluluğa seslendi. Küçük Liman etrafına çit çekilmesini tasvip etmediğini belirten ve bu konuda vatandaşlara destek veren Kırgöz, kararın gözden geçirilmesini tavsiye etti.

Muammer Aksoy Parkı'nda, deniz kenarına yapılması eleştirilen tuvalet ile ilgili rahatsızlığa cevap veren Kırgöz, “Bu zihniyeti kınıyorum” dedi. Kırgöz, “Bu düşünceyi kabul etmiyorum. Diyorlar ki; ‘Muammer Aksoy Parkı’na tuvalet yapılıyor. Bu, Muammer Aksoy’a, Atatürkçü Düşünce Derneği’ni kuran şahsa, aydınımıza hakarettir.' Buna sadece gülüyorum. Bugün Nazım Hikmet Parkı’nda iki tane tuvalet var. Bu Nazım Hikmet’e, değerli aydınımıza hakaret midir? Saygısızlık mıdır” diye konuştu.

BAŞKAN İLE VATANDAŞLAR ARASINDA ASFALT TARTIŞMASI

Kırgöz, asfalt yol istemeyen yurttaşlarla da tartışma yaşadı. Tansiyonun yükseldiği bu dakikalarda belediye başkanı ile yurttaşlar arasında şu diyalog yaşandı:

Kırgöz: Bahriye Üçok Caddesi'nde asfalt istemiyoruz diyorlar.

Vatandaş: İstemiyoruz.

Kırgöz: Sen istemeyebilirsin.

Vatandaş: Ben de istemiyorum.

Kırgöz: Sen de istemeyebilirsin.

Kalabalıktaki diğer vatandaşlar: Biz de istemiyoruz.

Kırgöz: Yapacağız. Bu millet yıllardır toz yutmaktan bıktı.

Vatandaş: Benim oyumla geldin oraya.

Kırgöz: Beni dinle, ben sizi dinledim. Burada belediye başkanı konuşuyor. Dinleme kültürünü öğreneceksin.

Vatandaş: Parmak sallamayın.

Kırgöz: Parmak sallamıyorum.

SELEFLERİNİ SUÇLADI

Adil Kırgöz, kendisi gibi Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan geçmiş dönemdeki belediye başkanları Osman Özgüven ile Mustafa Tosun'u da eleştirerek, “Yıllardır inşaatların temellerine atılan dolgu malzemesini yol malzemesi diye yollara döşeyip toz yutturdular. Artık bu millet toz yutmayacak” dedi.