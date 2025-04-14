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Vefa Lisesi öğrencileri oturma eylemi başlattı

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın ''proje okulu'' tanımlanan liselere yeni öğretmen ataması gerçekleştirmesine yönelik tepkiler sürüyor. İstanbul'un tarihi okullarından biri olan Vefa Lisesi'nde öğrenciler oturma eylemi başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı, “2025 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme” sonuçları 8 Nisan’da açıklandı. 

Eğitim sendikaları ve öğrenciler başta olmak üzere söz konusu atamalara tepki gösterdi. 

Eğitimciler atamaların ‘keyfi’ yapıldığını, sürecin tamamen siyasi ve idari takdirle yürütüldüğü belirterek iptal edilmesi çağrısında bulundu.

VEFA LİSESİ OTURMA EYLEMİNDE

Öğrenciler de duruma tepki göstermek için okullarda eylem yapmaya başladı.

Bianet'in kaydettiği görüntülere göre; İstanbul'da Vefa Lisesi öğrencileri de öğretmenlerine destek olmak amacıyla okul bahçesinde oturma eylemi yaptı.

Oturma eylemi yapan Vefa Lisesi öğrencilerine, mezunlar okul binası önünde destek verdi.

TİP İstanbul Milletvekili ve Vefa Lisesi mezunu Sera Kadıgil de, oturma eylemi yapan Vefa Lisesi öğrencilerine kapıdan destek verdi.

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Etiketler meb milli eğitim bakanlığı öğretmen atamaları eylem vefa lisesi
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