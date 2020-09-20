Veliler ''televizyon ve internetiniz var mı?'' sorusunu yanlış anlayınca...

Antalya’da yürütülen uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime hazırlık çalışmaları hakkında konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, okulların pandemi sürecine uygun hale getirilmesi amacıyla yapılan tarama sürecinin de büyük bir hızla devam ettiğini söyledi. Vali Yazıcı, okul müdürlerine talimat vererek evinde televizyon ve interneti olmayan öğrencileri tespit etmelerini istediklerini belirterek, ''Çalışma maalesef yanlış anlaşıldı. Biz ‘Televizyon ve internetiniz var mı?’ diye sorunca veliler devlet eliyle televizyon, bilgisayar dağıtılacağını sanmış. Sorgulama sonrası elimize inanılmaz rakamlar geldi. Biz de şaşırdık. Sadece Muratpaşa ilçemizden 5 bin başvuru olmuş” dedi.



Hürriyet'in haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kurallar listesinin tüm okullara gönderildiğini kaydeden Yazıcı, “Hazırlıklarımız geniş kapsamlı olarak devam ediyor. Bu süreç içinde Antalya olarak özel bir çalışma yapmak istedik. Tüm okul müdürlerine bizzat talimat vererek evinde televizyon ve interneti olmayan öğrencileri tespit etmelerini ve bize bildirmelerini istedim” dedi.



VELİLER YANLIŞ ANLADI

Talimat üzerine tüm okul müdürlerinin öğrenci velileri aracılığı ile sorgulama yaptığını anlatan Yazıcı, şöyle devam etti: “Okul müdürlerimiz aracılığı ile yürütülen çalışma maalesef yanlış anlaşıldı. Biz, ‘Televizyon ve internetiniz var mı?’ diye sorunca veliler devlet eliyle televizyon, bilgisayar dağıtılacağını sanmış.”

TEK İLÇEDEN 5 BİN BAŞVURU

“Sorgulama sonrası elimize inanılmaz rakamlar geldi. Biz de şaşırdık. Sadece Muratpaşa ilçemizden 5 bin başvuru olmuş. Normal şartlarda böyle bir rakamın bu ilçeden çıkması mümkün değil. Sanırım büyük bir iletişim kazası yaşadık. Oysa biz hiçbir öğrencimiz Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) ulaşmakta sorun yaşamasın, EBA sınıflarını buna göre planlayalım diye bunu sorduk.”

SINIFA ÇAĞIRACAKTIK

“Yani televizyonu, interneti olmayan öğrencimize ‘Şu sınıfa gel sistem üzerinden derslerini takip et’ diyecektik. Ancak binlerce başvuru aldık. Büyük ihtimalle evinde televizyon ve internet olan da başvuru yapınca rakam çok yüksek çıktı. Ama planlamayı sürdürüyoruz. Evinde gerekli sistem olmayan öğrencilerimiz halk eğitim, gençlik merkezlerinde oluşturulan sınıflarda eğitimlerini alabilecek.”