Vuhan'daki Türkler havalimanına ulaştı !

Dünya koronavirüsü nedeniyle alarma. Vuhan'da yaşayan Türk vatandaşların getirilmesi için Çin'e uçak gönderildi. Uçağın Türkiye saatiyle 23.00'te Vuhan'da olması beklenirken havalimanında olan Türklerden ilk görüntüler geldi.

Çin'in Vuhan kentindeki Türkler havalimanına ulaştı. Yol boyunca özel kıyafet giyecek olan kişilerin belli aralıklarla kontrolleri yapılacak.

Koca Yusuf, bugün havalanarak Vuhan'daki Türkiye'ye dönme taleplerini ileten 34 Türk vatandaşı ile 7 Azeri, 7 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşını almaya gitti. 23.00'te uçağın Vuhan'daki havalimanına gelmesi bekleniyor. CNN TÜRK'ün ulaştığı görüntülerde ise Türk vatandaşları yavaş yavaş havalimanına gelmiş durumda.

Birbirlerine sarılmaktan bile çekinen vatandaşlar, bavullarını teslim ederek uçağa binecekler.

Can kayıpları 24'e çıktı

Çin'den ABD'ye, Singapur'dan Finlandiya'ya, Nepal'den Avustralya'ya, Kamboçya'dan İngiltere'ye şimdiye kadar dünya üzerinde 24 ülkeye yayıldı, can kayıpları bu sabah itibariyle 213'e çıktı.

Aşı için kötü haber

Dünyanın merakla beklediği sorunun yanıtı için ilk açıklama, Fransız Pasteur Enstitüsü'nden geldi. Bilim insanları, koronavirüs aşısının 20 ayda geliştirilebileceğini duyurdu. Almanya'dan yapılan resmi açıklamada da, aşının geliştirilmesinin aylar alacağı belirtildi.

İnsandan insana bulaşan salgın son olarak Güney Kore'de dört insanda daha görüldü. Yerel medya, hastalardan birinin Çin Wuhan'dan Güney Kore'ye seyahat ettiğini duyurdu.

THY 9 Şubat'a kadar durdurdu

Türk Hava Yolları, Çin'e olan tüm seferlerini 9 Şubat tarihine kadar durdurdu. THY, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine uçmayacak.