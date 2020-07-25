Yandaş medyadan ihbar: ''Yargıda 1500 elemanları var!''

Hükümete yakın Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü yazısında yargı içerisindeki yapılanmalara değindi.

Fuat Uğur yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Hâlâ en verimli kullandıkları alanlardan biri de ne yazık ki yargı. Siz istediğiniz kadar 15 Temmuz sonrasında 4500 FETÖ’cü yargıç ve savcının tasfiye edildiğini söyleyin. İçerisi kaynıyor. Adamlar renklendikçe renkleniyor.

İki olay aktarayım.

Adını vermeyeceğim, bir yüksek yargı kurumu var. Malum boşalan daire başkanlıkları için seçimler yapılır yüksek yargıda. Ama ilginçtir, daire başkanlıklarına FETÖ soruşturması geçirmiş ya da şaibeli olduğu hâlde delil yetersizliğinden hâlen kurumda görev yapmakta olan isimler aday olduklarında hep 78-80 oy alıyorlar.

İlginç değil mi? Kim acaba sürekli bu kişilere oy veren o 78-80 kişi?”

“51 KİŞİ OLAN BU CEMAATİN MENSUPLARININ SAYISI BUGÜN İNANIN EN AZ 1500”

“Malum son günlerde bürokraside konumlanan FETÖ dışı tarikat ve cemaatler konuşuluyor son günlerde, ‘Bir FETÖ gitti bin FETÖ geldi” gibi sözlerle.’” diyen Fuat Uğur, yazısını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de herkesin bildiği bir tarikat var, ismini söylemeyeceğim speküle edilmesin diye. Pek fazla etliye sütlüye karışmayan, mazisi ta Osmanlı’ya dayanan bir tarikat.

15 Temmuz öncesi, o zamanki adıyla HSYK’daki FETÖ varlığını sonlandırmak için sosyal demokratlardan AK Partililere, MHP’lilerden çeşitli mezhep ve sivil toplum oluşumlarına kadar YARGIDA BİRLİK PLATFORMU (YBP) adlı geniş bir koalisyon oluşturulmuştu.

FETÖ’ye karşı olan bu tarikatın önde gelen isimleri de platformun öncülerine gelerek “Biz de yer almak istiyoruz bu oluşumda” demişlerdi. Kaç kişi oldukları soruldu kendilerine. Net bir sayı verdiler: 51 yargı mensubu...

Gelelim bugüne.

Geçen gün bir yargı mensubu ‘O zaman 51 kişi olan bu cemaatin mensuplarının sayısı bugün inanın en az 1500. Amip gibi bölünerek çoğaldılar sanırım’ diyor.

FETÖ’nün nasıl renklenebildiğini ve nerelere sızabildiğini iyi anlamak bakımından, AK Parti’den bazı mühim isimlerin da müntesibi olduğu bu tarikatın önde gelen isimlerini nasıl uyarmak gerekir bilmiyorum ama herkes kendini biliyor, sanırım ne demek istediğimi anlamışlardır.”