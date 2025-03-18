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Yasa dışı bahisten tutuklanan Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı

Yasa dışı bahisten tutuklanan Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı
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Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Pozitifbank, Payfix ödeme kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork'un ifadesi ortaya çıktı.

Yasa dışı bahis soruşturmasında Pozitifbank, Payfix ödeme kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında örgüt kurma ve para aklama suçlamasıyla tutuklanan Erkan Kork’un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Kork'un ifadesinde, "PayFix isimli firmanın yasadışı bahis siteleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Aksine, firma olarak yasadışı bahis benzeri oluşumları MASAK’a bildirmekteyiz. Ben şirketlerim üzerinden bahis oynatmadım, bahis oynanmasına aracılık etmedim, yasa dışı bahisten elde edilen parayı aklamadım ve hiçbir şekilde suç örgütü kurmadım" dediği öğrenildi.

Erkan Kork savcılıktaki ifadesinde, "Tespit yapıldığı söylenen durumların hepsi yersizdir. Ben hiçbir zaman şirket maillerim dışında kendi mail adresimi kurtarma maili olarak eklemedim. Bu durumun bana karşı yapılmış bir düzmece olduğunu düşünmekteyim. Mail hesabını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine üyelik kaydı açmadım.Bu durum, beni itibarsızlaştırmak adına kurgulanan bir senaryodur" ifadelerini kullandı.

'PARA TRANSFERLERİ MEVZUATA UYGUNDUR'

Kork, "Dosya kapsamında yer alan Gizli Tanık 'Cesur'un beyanlarını kabul etmiyorum. Bu şahıs, firmam için faaliyet geliştirme adına 2022 yılında benden 1.5 milyon lira para aldı ve bundan kaynaklı olarak elimde senedi vardır. Bu şahıs, taahhüt ettiği işleri yapmadığı için kendisinden senet aldım. Elimdeki bu senetten dolayı bana düşmanlık beslemektedir. Avukatlık mesleğinden ötürü, bu senedin icra edilerek tahsil edilmemesi ve kendisine aciz vesikası alınması durumunda mesleğini kaybetme ihtimali olduğunu bildiği için, hakkımda asılsız iddialarda bulunduğunu düşünüyorum. MASAK tarafından 8 Aralık 2023 tarihli Analiz ve Değerlendirme Raporu’ndan alınan veriler, benim ve şirketim hakkında herhangi bir hüküm vermeden yalnızca kümül veriler içermektedir. Burada bahse konu rakamlar, benim ve firmam için hayatın olağan akışına uygundur. Bahse konu para transferleri, banka satın alma dönemimde mevcut olan altın ve ziynet eşyalarının faturalı olarak bozdurulması ve hesabıma yatırılması işlemidir. Parça parça transfer yaptırmamın sebebi, kur korumalı mevduat limitlerine takılıp parçalı işlem yapmak zorunda kalmamdır. Yapmış olduğum para transferleri, mevzuata uygun işlemlerdir. Banka alım süreci, ülkemizde MASAK, BDDK, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Merkez Bankası onayı ve izni ayrıca MİT soruşturması sonucunda gerçekleşen bir süreçtir" ifadelerini kullandı.

'ŞİRKETLER ÜZERİNDEN BAHİS OYNATMADIM ÖRGÜT KURMADIM'

Kork ifadesinin devamında, "Bana bahsetmiş olduğunuz BankPozitif alım süreci şu şekilde işlemektedir. Bankanın alımı gizlilik sözleşmesiyle yapılmıştır ve alım karşılığında gönderdiğim 718.245.000 lira, PayFix firmamdan çıkmıştır. Bu ödeme, banka alım süreci için yapılan bir ödemedir. Ancak, bankanın içinde bulunduğu kefaletli kredi borçlarından kaynaklı olarak banka devri bana geçmiştir. Bu borçları kapatmak adına, Bahse konu Bank Oparim’den (BankPozitif’e ait olmayan borçları çıkarmak için) tarafıma geri gönderim yapılmıştır. Bu bankanın toplam maliyeti bana yaklaşık 30 milyon dolar olmuştur. Çoğu birikimimi bu alıma yatırdım. Yapılan tüm işlemler bankacılık ve finans işlemleri çerçevesinde değerlendirilirse, yukarıda bahsettiğim kurumlar tarafından onaylı olduğu açıkça görülecektir. MASAK raporunda yapılan para transferi tespitleri, şirketimizin finansal döngüsü açısından gayet makuldür ve hayatın olağan akışına uygundur. PayFix isimli firmanın yasadışı bahis siteleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Aksine, firma olarak yasa dışı bahis benzeri oluşumları MASAK’a bildirmekteyiz. MASAK raporunda bahsedilen ve riskli olarak değerlendirilen işlemler, aslında bizim MASAK’a şüpheli işlem bildirimi yaptığımız işlemlerden oluşmaktadır. Ayrıca, MASAK raporunda dolandırıcılık, pos tefeciliği, kumar, yasa dışı bahis ve yetkisiz ödeme hizmetiyle ilişkilendirilen yüksek ciroya sahip müşteri gruplarına yönelik iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Benim şirketimin böyle bir usulsüzlüğü sözkonusu değildir. Şirketimde yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek amacıyla özel birimler kurduk. Yasadışı bahisle mücadele kapsamında her gün bin ila bin 500 arasında hesap kapatmaktayız. Bu da yasa dışı bahisle mücadele ettiğimizin açık bir göstergesidir. Dosya kapsamında yer alan tape kayıtları bana aittir. Ancak, bu konuşmaların çoğu işle alakalıdır ve suç unsuru içermemektedir. Ben şirketlerim üzerinden bahis oynatmadım, bahis oynanmasına aracılık etmedim, yasa dışı bahisten elde edilen parayı aklamadım ve hiçbir şekilde suç örgütü kurmadım" dediği öğrenildi. 

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DHA

Etiketler Yasa dışı bahis Erkan Kork flash tv Pozitifbank Payfix
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