Yaşlı bakımında yeni dönem: Huzurevlerinde kabul yaşı 10 yaş daha yükseltildi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, huzurevlerine girişte yaş sınırını 60'tan 70'e yükseltti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte 60-69 yaş arasındaki bireyler artık yalnızca kısmi veya tam bağımlı engelli sağlık kurulu raporu bulunması halinde huzurevine kabul edilebilecek.

Türkiye genelindeki tüm huzurevleri ve rehabilitasyon merkezlerini kapsayan yeni yönetmelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Eski yönetmelikte huzurevlerine kabul için 60 yaş ve üzeri olma şartı aranırken, yeni düzenlemede bu sınır 70 yaşa çıkarıldı.

60-69 yaş arasındaki bireyler artık yalnızca kısmi veya tam bağımlı ibareli engelli sağlık kurulu raporu bulunması halinde kabul edilebilecek.

Geçiş hükmüyle, yeni yönetmeliğin yayım tarihinden önce hizmet alan ya da başvuruda bulunan yaşlılar için eski yaş sınırı uygulanmaya devam edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni düzenleme ile yaşlı bakım hizmetlerinin 81 ilde daha nitelikli ve bütüncül bir yapıya kavuşacağını açıkladı.

Yaşlı Bakımında Standart Birliği

Yeni yayımlanan "Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği", mevcut hizmet kapasitesini ve kalitesini artırmayı hedefliyor. Yapılan değişiklikle birlikte, 7 bölgedeki tüm kamu ve özel bakım merkezlerinde sunulan hizmetler standardize ediliyor. Bu adım, yaşlıların aldıkları hizmetin kalitesindeki bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Bakan Göktaş: "Konforu İleri Seviyeye Taşıyoruz"

Sosyal medya hesabından düzenlemeye ilişkin detayları paylaşan Bakan Göktaş, "Kıymetli çınarlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek, konforlarını daha ileri seviyeye taşıyabilmek için hiç durmadan çalışıyoruz" dedi. Bakan, yeni modelin "Büyük Türkiye" ailesinin her ferdi için hayırlı olmasını diledi.

Neler Değişiyor?

Yürürlüğe giren yönetmelik, sadece fiziksel koşulları değil, aynı zamanda rehabilitasyon süreçlerini ve personelin çalışma disiplinini de kapsıyor.

Bütüncül yapı sayesinde:

Bakım hizmetleri modern ve bilimsel verilere göre güncellenecek.

Yaşlıların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına yönelik programlar genişletilecek.

Rehabilitasyon süreçleri daha etkin ve erişilebilir hale getirilecek.

Bu tarihi adım, Türkiye’nin hızla yaşlanan demografik yapısına uygun, sürdürülebilir bir sosyal hizmet modelinin en önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

DHA / İHA