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  3. 02 Haziran 2017 13:12

Yattara'nın ricasıyla başladı, patron oldu

Trabzonspor'un eski oyuncularından Gineli Yattara'nın ricasıyla Gine'de ev inşa etmeye giden iş adamı Paşa Parlayan, şimdi 300 kişinin çalıştığı şirketin sahibi oldu.

Yattara'nın ricasıyla başladı, patron oldu
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Başkent Konakri'de "Pacha Turk İnşaat" şirketini kuran Trabzonlu Parlayan, 10 aylığına geldiği ancak sonrasında evlenip yerleştiği Gine'deki ticari hayatı ve Türk iş adamları için fırsatları anlattı. Parlayan, Trabzon'da tanıştıkları Yattara'nın, Konakri'de kendisi için bir bina yapmasını istemesi üzerine Gine'ye geldiğini belirtti. Normal şartlarda Gine'de tamamlanması 5 yılı bulacak inşaatı 10 ayda bitirdiğini söyleyen Parlayan, hızlı iş yapmasının ülkede bir anda kendisine beklenmedik bir şöhret getirdiğini ifade etti.

Ginelilerin ısrarı üzerine Konakri'de kalmaya karar verdiğini kaydeden Parlayan, 6 yıllık Gine macerasıyla ilgili şunları söyledi:

"Yattara inşaat yaptırmak istiyordu, bizden rica etti. Gine'de inşaat sektörü çok geriden geliyor. Biz de dört kişilik bir ekip gittik on ayda tamamladık. İnşaatı böyle kısa sürede bitirmemiz ülkede adeta olay oldu, bakanlar bile 'Türkler çok güzel inşaat yapıyor' demeye başladı. Üç arkadaşım döndü ancak Gineliler beni bırakmadı, beraber çalışalım dediler. Ben de kendi şirketimi kurdum. Altı yıldır buradayım."

Parlayan, Gine'de yaptığı inşaatlarda Türkiye'den usta getirmek yerine, kendisinin eğittiği Gineli inşaatçıları kullandığını ve böylece yerel halka da bu anlamda formasyon sağladıklarını belirtti. Yattara'nın inşaatı için kendisine yerel halktan duvarcı, kalıpçı, sıvacı ve demirciden oluşan bir ekip yetiştirdiğini dile getiren Parlayan, şimdi o ekibin de diğer Gineli inşaatçıları eğittiğini böylece iş yaparken Ginelilere de inşaat işini öğrettiklerini vurguladı. Parlayan, bu süreçte Yattara'nın kız kardeşiyle de evlenerek Gine ile bağlarını pekiştirdiğini söyledi.

İş adamı Parlayan, Türk yatırımcıların bir Fransız ya da Amerikalıya göre Gine'de avantajlı olduğunun altını çizdi. Parlayan, nüfusun yüzde 85'inin Müslüman olmasının ve 2 ülke arasındaki iyi ilişkilerin iş hayatına de yansıdığını ifade etti. Parlayan, "Burada 6 yılda kazandığımı Almanya'da 100 yılda kazanamazdım." ifadesini kullandı. Ginelilerin Türklerle çalışmak istediğini kaydeden Parlayan, iş adamlarını buraya yatırım yapmaya davet etti.

AA

gine , inşaat , yattara