Yeditepe Üniversitesi'nde boykot başladı

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etti. Kampüsün çeşitli yerlerine ''Üniversite Boykota, Tayyip İstifa!'' afişleri asıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması sonrası başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

Türkiye genelindeki üniversitelerde öğrenciler boykota gidiyor. İstanbul Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe, Boğaziçi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde boykot kararları alındı.

Boykot kararlarına vakıf üniversiteleri de dahil oldu.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDE EYLEM

İstanbul’da boykot kararı alan vakıf üniversitelerinden biri de Yeditepe Üniversitesi oldu.

Öğrenciler derslere girmeyerek, kampüste bir araya geldi.

Okulun çeşitli yerlerine “Üniversite Boykota, Tayyip İstifa!” afişleri asıldı.

Öğrenciler hep birlikte slogan attı ve toplu halde ‘andımızı’ okudu.