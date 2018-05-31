Yemeği yedikten sonra 200 kişi hastaneye kaldırıldı !

Kars Sarıkamış’ta bir baraj inşaatında çalışan işçiler yedikleri tavuktan zehirlendi. Olayda 2 işçi hayatını kaybederken 200’e yakın işçi de Kars ve Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.



Kars, Sarıkamış ilçesindeki baraj şantiyesinde çalışan işçiler yedikleri tavuğun ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu. Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan bir işçi ile şantiyede odasında bulunan bir işçi hayatını kaybetti. 2 işçinin hayatını kaybettiği gıda zehirlenmesiyle ilgili tahkikat başlatılırken zehirlenen 200’e yakın işçi de Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi görüp taburcu olan işçiler, "Birkaç gündür bu zehirlenme hadisesi baş gösterdi. Yediğimiz tavuktan zehirlendiğimiz anlaşıldı" dedi.