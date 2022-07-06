Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı ekonomik krizin sebebini buldu

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Yeni Akit’in Ankara Temsilcisi ve yazarı Hacı Yakışıklı, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi 15 Temmuz’da yaşananlara bağladı.

tv100 kanalında Gürkan Hacır’ın sunduğu Taksim Meydanı programında Türkiye’de ‘ekonomiyi etkileyen başlıklar neler?’ konusu ele alındı.

Yeni Akit Ankara Temsilcisi ve yazarı Hacı Yakışıklı, Türkiye’deki ekonomik krizi 15 Temmuz’a bağladı.

Yakışıklı, konuşmasında “Daha altı sene önce, Boğaz Köprüsü kapatılmış, Başkent’te insanlar öldürülmüş, Meclis’i bombalanmış, Külliye’si bombalanmış bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden Türkiye’deki ekonominin yerine oturamamasının en büyük sebebinin bu olduğunu söylüyorum. Eğer bunlar gerçekleşmemiş olsaydı, Türkiye böyle kesintiler yaşamamış olsaydı bu noktaya gelmezdik” ifadelerine yer verdi.