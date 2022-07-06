  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yandaş medya ekonomik krizin sebebini buldu

Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı ekonomik krizin sebebini buldu

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Yeni Akit’in Ankara Temsilcisi ve yazarı Hacı Yakışıklı, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi 15 Temmuz’da yaşananlara bağladı.

tv100 kanalında Gürkan Hacır’ın sunduğu Taksim Meydanı programında Türkiye’de ‘ekonomiyi etkileyen başlıklar neler?’ konusu ele alındı.

Yeni Akit Ankara Temsilcisi ve yazarı Hacı Yakışıklı, Türkiye’deki ekonomik krizi 15 Temmuz’a bağladı.

 Yakışıklı, konuşmasında “Daha altı sene önce, Boğaz Köprüsü kapatılmış, Başkent’te insanlar öldürülmüş, Meclis’i bombalanmış, Külliye’si bombalanmış bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden Türkiye’deki ekonominin yerine oturamamasının en büyük sebebinin bu olduğunu söylüyorum. Eğer bunlar gerçekleşmemiş olsaydı, Türkiye böyle kesintiler yaşamamış olsaydı bu noktaya gelmezdik” ifadelerine yer verdi.

Etiketler yandaş yandaş medya yeni akit hacı yakışıklı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı
Otobüs durağına daldı, çok sayıda yaralı var
Üniversitede skandal! Dekan öğrenciyi konuşturmadı, ortalık karıştı
17 TL'yi aşan Dolar nerede kalmıştık dedi
İstanbul'un dev AVM'sinde yabancı uyruklu sapık rezaleti
Serenay Sarıkaya'nın makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı
İstanbul'da AK Partili belediye yine okul ve camileri sattı
Sera Kutlubey'in tatil keyfi: Plajda görüntülendi
Ajda Pekkan'ın 24 yıl önce Beyaz Show'daki hali sosyal medyada gündem oldu