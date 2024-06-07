  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yine ''sipariş yağmuru'' vakası: Kuryeler kapıda kuyruk oldu

Yine ''sipariş yağmuru'' vakası: Kuryeler kapıda kuyruk oldu

Güncelleme:

Bursa'da sanal oyunda iletişim bilgileri ele geçirilen gencin adına 25 farklı yerden yemek siparişi verildi. Sipariş için gelen kuryeler adrese geldiklerinde kimse kapıyı açmadı.

Karacabey'in Esentepe Mahallesi'nde bir kişi 25 ayrı firmadan sipariş verdi. 25 farklı dükkandan sipariş ve kuryeler siparişin verildiği adrese geldi. Sipariş teslimatına çıkan kuryeler evin önünde toplanınca, olayın bir kurmacadan ibaret olduğu anlaşıldı. Siparişi veren kişinin ise adreste yaşamadığı öğrenildi.

Sipariş için gelen kuryeler adrese geldiklerinde kimse kapıyı açmayınca telefonla ulaşılan kişi “Ben kimseye sipariş vermedim. Benim adıma başka birileri sipariş veriyor. Lütfen kimse dikkate almasın” diye cevap verdi.

Bursa'da sanal oyunda iletişim bilgileri ele geçirilen gencin adına 25 farklı yerden yemek siparişi verildi. Sipariş için gelen kuryeler adrese geldiklerinde kimse kapıyı açmadı.

Yaşanan duruma kuryeler tepki gösterirken, döner salonu işletmecilerinden A.G., “Zaten maliyetlerin yüksek olmasından dolayı zor şartlar altında hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu durumu bir şaka olarak gören şahıs bizi ne kadar zarara soktuğunun farkında değil sanırım. Alın terimiz ve emeğimizle bu şekilde alay edilmesini hiç doğru bulmuyoruz. İnşallah bunu yapan hak ettiği cezayı alır” şeklinde konuştu.

Öte yandan, sipariş verilen telefonun sahibi 18 yaşındaki A. O. isimli gencin sanal ortamda oynadığı oyundan adres ve telefon bilgilerinin ele geçirilmesiyle hakkında asılsız ihbar ve siparişlerde bulunulduğu gerekçesiyle babası S. O. ile birlikte Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

İZMİR'DE DE YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde benzer bir olay İzmir'in Balçova ilçesinde yaşanmıştı. Bir kişi ayrıldığı kız arkadaşı B.K.'nın adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi. Kapıyı açan olmayınca kuryelerin evin önünde siparişleri teslim etmek ve ödeme için beklediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

İHA

Etiketler bursa yemek siparişi kurye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Nesli tehlikede olan sevimli canavarlar Gümüşhane'de ortaya çıktı Nesli tehlikede olan sevimli canavarlar Gümüşhane'de ortaya çıktı AK Partili Başkanlar, İmamoğlu'na fark attırdı AK Partili Başkanlar, İmamoğlu'na fark attırdı AK Partili başkana soğan ekmekli protesto AK Partili başkana soğan ekmekli protesto Farah Zeynep Abdullah ''mal'' dedi, Kanal D'den yanıt geldi Farah Zeynep Abdullah ''mal'' dedi, Kanal D'den yanıt geldi Yıldırım isabet eden motosiklet alev topuna döndü Yıldırım isabet eden motosiklet alev topuna döndü İşte Türkiye'nin en sıcak yeri: Sıcağa klima bile dayanamadı İşte Türkiye'nin en sıcak yeri: Sıcağa klima bile dayanamadı Benzin ve motorine çifte indirim pompaya yansıdı Benzin ve motorine çifte indirim pompaya yansıdı Ankara'da yağmurdan korunmak için sığındığı tabela ölümüne neden oldu Ankara'da yağmurdan korunmak için sığındığı tabela ölümüne neden oldu Topkapı Sarayı'nın Cariyeler Hamamı ilk kez görüntülendi Topkapı Sarayı'nın Cariyeler Hamamı ilk kez görüntülendi Antalya'nın ciğerleri yandı Antalya'nın ciğerleri yandı