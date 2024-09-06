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YKS ek tercih ekranı açıldı: YKS ek tercih nasıl yapılır?

YKS ek tercih ekranı açıldı: YKS ek tercih nasıl yapılır?
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2024-YKS kapsamında üniversiteye yerleşim hakkı kazanan ancak belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayan adaylar ile boş kalan kontenjanlar için ek tercih dönemi 6 Eylül itibarıyla başladı.

2024-YKS ek tercih ekranı 6 Eylül tarihi itibariyle açıldı. İlk tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanmayan öğrenciler, ek tercih işlemleriyle istedikleri üniversitelere yerleşmeye çalışacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme için tercihlerini, bugünden itibaren TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.

2024 YKS EK TERCİH TARİHLERİ

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.

Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Etiketler yks yks ek tercih yks ek tercih ekranı
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