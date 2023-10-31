Yoğun sis Osmangazi Köprüsü'nü yuttu

İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis etkisini gösterdi.

Osmangazi Köprüsü, gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilerleyen saatlerinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini olumsuz etkiledi.

Sis, görüş mesafesini olumsuz etkileyerek sürücüler için risk oluşturdu. Bu durum üzerine trafik işaretçileri, Osmangazi Köprüsü’nü kullanacak sürücülere dikkatli olmaları ve güvenli bir şekilde seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Polis ekipleri de kontrol noktalarında sürücüleri, güvenli takip mesafelerini korumaları konusunda ikaz etti. Sisin gün içinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu nedenle sürücülerin sisli hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önem taşıyor. (AA)

AA