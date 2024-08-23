YÖK açıkladı: Üniversite kaydı yaptırmayanlara mazeret hakkı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS sonuçlarına göre, üniversiteye kaydını yaptırmayan adaylara mazeret hakkı tanındığını açıkladı.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2024 YKS yerleştirme sonuçları kapsamında üniversite kayıtları bugün sonra erecek. Herhangi bir nedenle üniversitelere kaydını yaptıramayan adayların yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurarak kayıtlarını 26 Ağustos-2 Eylül arasında yaptırabilmelerine imkan tanındı. Kayıt işlemleri, 2 Eylül Pazartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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