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YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret talimatı

YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret talimatı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerine yazı göndererek ücretlerin tercih ve yatay geçiş dönemlerinden önce net bir şekilde belirlenmesini istedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerinin eğitim öğretim ücretlerini, tercih ve yatay geçiş dönemlerinden önce net olarak belirlemesinin zorunluluk olduğunu bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim ve öğretim ücretlerine ilişkin gönderilen yazı paylaşıldı.

Yükseköğretim Kuruluna ulaşan ihbar veya şikayetlerden, kimi vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim ücretlerini, belirli bir miktar olarak belirlemek yerine dönem sonu veya başlangıcındaki enflasyon ya da maliyetlere göre tespit edecekleri yönünde açıklamalarda bulunduklarının görüldüğü belirtilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"Kayıt döneminden sonra öğrencilerin şaşırtıcı ve beklenmedik rakamlarla karşılaşmamaları, dolayısıyla mağduriyet yaşamamaları için eğitim ve öğretim ücretlerinin, tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak belirlenmesi zorunludur. Eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde, tüm vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetinin gerekli özeni göstermeleri önemle rica olunur."

Etiketler yök vakıf üniversitesi
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