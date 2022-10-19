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Yolcu uçağı İstanbul'a zorunlu iniş yaptı

Yolcu uçağı İstanbul'a zorunlu iniş yaptı
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Alman havayolu şirketi Lufthansa'ya ait yolcu uçağı, yolculardan birinin rahatsızlanması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Almanya'nın Frankfurt kentinden Hindistan'ın Bangalore şehrine gitmek üzere seferini yapan LH-754 sefer sayılı D-ABVX kuyruk tescilli Boeing 747 tipi yolcu uçağı, Türkiye Hava Sahası üzerindeyken bir yolcu rahatsızlandı.

Nefes darlığı yaşayan yolcuya ilk müdahale kabin görevlileri tarafından uçakta yapılırken, kaptan pilot İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. 338 yolcusu bulunan Lufthansa uçağı dün saat 17.55'te sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, rahatsızlanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Rahatsızlanan yolcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yapan uçağın kabin ekibinin, uçuş görev süresini aşmaması için sefer iptal edildi. Vizesi olan yolcular ve uçuş ekibi otellere yerleştirilirken, diğer yolcular ise havalimanında özel yolcu salonlarında ağırlandı. 
 

DHA

Etiketler Lufthansa istanbul havalimanı
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