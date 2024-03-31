YSK Başkanı açıkladı: Yayın yasağı kaldırıldı

Türkiye genelinde yerel seçimler için oy verme işlemi sona erdi, oy sayım işlemine geçildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullandı. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme sabah 07.00'de başlarken, saat 16.00'da tamamlandı.

Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

YSK BAŞKANI YENER'DEN YAYIN YASAĞI AÇILAMASI

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Saat 16.00 itibarıyla 32 ilimizde oy verme işlemi tamamlanmış ve oy sayım işlemleri başlamıştır. Saat 17.00 itibarıyla da kalan diğer ilimizdeki oy verme işlemleri tamamlanacaktır. Saat 17.00'de tüm oy sayım işlemlerle ilgili olarak genel bir bilgi vereceğiz. Daha sonra kurulumuz toplantıya geçip, yayın yasaklarının hangi saatte kaldıracağımıza ilişkin tartışıp bir karar vereceğiz. Siz değerli basın mensuplarımızdan Yüksek Seçim Kurulu, saat 21.00'de ilan edilen yayın yasakları ile ilgili olarak yasağı kaldırdığı saati ilan etmeden seçim sonuçları ile ilgili olarak açıklamada bulunmamanızı rica ediyoruz. Demokrasi şenliğinin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

'VERİLER SEÇSİS'E GİRİLMEYE BAŞLANDI'

YSK Başkanı Ahmet Yener, saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde oy verme işleminin tamamlandığını söyledi. Yener, "Ülke genelinde 34 siyasi partinin yarıştığı 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Bu olaylar neticesinde yararlananlara acil şifalar diliyoruz, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum. Sayım ve döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgileri SEÇSİS'e (Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi) girilmeye başlanmış olup, veri akışı devam etmektedir. Yüksek Seçim Kurulu, siyasi partilerimizde tüm veri girişlerini paylaşmaktadır. Aynı zamanda kurum içerisinde hazırlanan ekranda siyasi partilerimizin temsilcileri anlık olarak seçim sonuçlarını izlemeye devam edeceklerdir. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ülkemize, milletimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Yener, yayın yasağı ile ilgili kurulun toplanıp, değerlendirme yapacağını belirtti.

YAYIN YASAĞI KALDIRILDI

YSK Başkanı Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi. Yener, ''Yayın yasağını delen yayın kanalları hakkında suç duyurusunda bulunacağız'' dedi.