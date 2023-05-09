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YSK, yurt dışında oy kullanan seçmen sayını açıkladı

YSK, yurt dışında oy kullanan seçmen sayını açıkladı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 798 bin 505'e ulaştığını duyurdu.

YSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Saat 18.30 itibarıyla Yurt Dışı temsilciliklerde Oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 674 bin 60 olup, gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 124 bin 445 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 798 bin 505’dir.”

Etiketler ysk seçim seçim kurulu
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