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YSK'dan Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı

YSK'dan Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK); Hatay, Ardahan ve Iğdır'da seçim yenileme taleplerini reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin bulunduğu itirazları değerlendirmek üzere toplandı.

YSK'nın aldığı kararlar şöyle:

-CHP'nin Hatay'daki seçimlere yönelik itirazı reddedildi.

-AK Parti'nin Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi reddedildi.

-AK Parti'nin Iğdır'da seçimlerin yenilenmesi talep reddedildi.

 -Yeniden Refah Partisi'nin, Iğdır Aralık ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi reddedildi.

-AK Parti'nin Bitlis Tatvan'da oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddedildi.

İTİRAZ SÜRECİ 10 NİSAN'DA SONA ERECEK 

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarıyla ilgili YSK'ya başvuru süreci ise 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek.

14 Nisan saat 17.00'ye kadar da olağanüstü itirazlar yapılabilecek. Kesin sonuçlar tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.

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Hatay seçim sonuçları:

Yüksek Seçim Kurulu (YSK); Hatay, Ardahan ve Iğdır'da seçim yenileme taleplerini reddetti.

 

Etiketler YSK Yüksek Seçim Kurulu hatay
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