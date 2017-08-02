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  3. 02 Ağustos 2017 07:22

Yüksek Askeri Şura'da albaylara terfi yolu

Türkiye'nin gözü bugün gerçekleşecek Yüksek Askeri Şura toplantısına çevrildi. TSK'daki ihraçlar nedeniyle bu yıl albaylar arasından da çok sayıda terfi bekleniyor.

Yüksek Askeri Şura'da albaylara terfi yolu
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Geçen yıl YAŞ öncesinde, darbe girişiminde rol alan 149 general ve amiral TSK'dan ihraç edilmişti. Bazı komutanlar hakkında YAŞ'ta alınan emeklilik kararlarıyla birlikte, TSK'dan ayrılan general ve amirallerin sayısı 197'ye ulaşmıştı. Bunun üzerine, daha fazla albayın terfi ettirilmesi ve boşalan general ve amiral kadrolarının mümkün olduğunca doldurulması kararlaştırılmıştı. Her YAŞ'ta ortalama 50 albay, general ve amiralliğe terfi ederken geçen yıl bu sayı 99 oldu. Buna rağmen Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'ndeki general ve amirallerin toplam sayısı 326'dan 196'ya geriledi. Bu çerçevede bugünkü YAŞ'ta da çok sayıda albayın terfi ettirilmesi bekleniyor.

TSK'da kurmaylık eğitimi alan subaylara generallik ve amirallik yolu açılıyor. 'Sınıf subayı' olarak adlandırılan kurmay olmayan albayların general olma olasılığı ise normalde çok düşük. Ancak general ve amiral kadrolarında yaşanan sıkıntı nedeniyle, geçen yıl olduğu gibi ‘sınıftan' albaylar da yüksek terfi şansına sahip olacak. Habertürk'ten Murat Gürgeh'in aktardığına göre YAŞ'ın 14 asker ve 2 sivilden oluşan üye yapısı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 4 asker ile 10 sivilden oluşacak şekilde değiştirildi. Bakanlar Kurulu'ndaki revizyonun ardından YAŞ üyesi bakanların da bazıları değişmişti.

YAŞ toplantısı öncesi sürpriz görüşme 6 saat sürdüYAŞ toplantısı öncesi sürpriz görüşme 6 saat sürdü

KİMLER KATLIYOR?

 Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katılacak.

yüksek askeri şura , YAŞ toplantısı
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